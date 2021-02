Sans particulièrement briller, le Real Madrid a fait le boulot sur la pelouse de Valladolid samedi soir (0-1), en Liga. De quoi s'éviter les turbulences d'ici son huitième de finale aller de Ligue des champions à Bergame mercredi soir. Un rendez-vous européen qui est déjà dans toutes les têtes, et auquel Karim Benzema pourrait ne pas participer. Blessé, l'attaquant français n'était pas du déplacement madrilène samedi, et est engagé dans une couse contre-la-montre. Mais Zinedine Zidane ne veut pas brûler les étapes avec l'ancien Lyonnais.

"S'il sera présent mercredi ? On verra demain (dimanche, ndlr), on verra ce qu'il se passe. Aujourd'hui (samedi) je ne peux rien vous dire. Il va mieux, mais on verra demain. Dans tous les cas, on ne va rien risquer, il manque encore beaucoup de matches dans la saison. S'il peut être présent il sera là, sinon on se débrouillera", a assuré le technicien français. "ZZ" devra alors se montrer ingénieux, tant Mariano Diaz n'a pas répondu aux attentes malgré le succès des Merengue en Liga.