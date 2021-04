L'ailier ou latéral droit du Real Madrid Lucas Vazquez, remplacé avant la mi-temps samedi lors du clasico remporté 2-1 contre le FC Barcelone, souffre d'une "entorse du ligament" au genou gauche, a annoncé son club dimanche, et pourrait manquer la fin de saison.

"Après les examens réalisés aujourd'hui (dimanche) à notre joueur Lucas Vazquez, les services médicaux du Real Madrid ont diagnostiqué une entorse du ligament croisé postérieur du genou gauche", a indiqué le Real dans un communiqué diffusé dimanche à la mi-journée. Auteur de la passe décisive pour Karim Benzema sur le but de l'ouverture du score du Français samedi, Lucas Vazquez a été remplacé à la 42e minute par Alvaro Odriozola, visiblement touché au genou gauche après un choc avec Sergio Busquets.

Le club n'a pas précisé la durée de son absence, mais selon la presse spécialisée espagnole, il sera absent jusqu'à la fin de la saison, et manquera donc le quart de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool mercredi prochain (après la victoire 3-1 à l'aller mardi). Un absent de plus dans la défense de Zidane, qui devra donc se creuser la tête pour recomposer un rideau solide contre Liverpool, alors que Sergio Ramos (blessé au mollet gauche), Raphaël Varane (touché par le Covid-19), et Dani Carvajal (blessé à la cuisse droite) sont tous indisponibles. En fin de contrat au 30 juin, Vazquez ne s'est toujours pas prononcé sur une éventuelle prolongation à Madrid, et pourrait donc quitter le club sur ce clasico remporté et cette blessure au genou.

