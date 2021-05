Il est l’heure de respecter sa décision et de lui montrer notre gratitude pour son professionnalisme, son implication et sa passion durant toutes ces années et pour tout ce que son nom représente pour le Real Madrid", a indiqué le club madrilène sur son site officiel, confirmant qu'il s'agissait bien de la décision du Français. Cette fois, c'est bel et bien fini. Comme annoncé, Zinédine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid . "", a indiqué le club madrilène sur son site officiel, confirmant qu'il s'agissait bien de la décision du Français.

Actuellement à Clairefontaine, Karim Benzema, l'attaquant madrilène, a tenu à saluer son désormais ancien entraîneur. "Merci frérot pour tout ce que tu m’as apporté tant sur le plan collectif que personnel... Je suis fier et honoré d’avoir pu avancer et grandir auprès de l’homme que tu es. See you... #ZZ #legend #king", a ainsi écrit le buteur français, qui s'apprête à disputer l'Euro 2021 avec les Bleus.

