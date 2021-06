Il est arrivé avec sa famille, visiblement touchée et émue. La tonalité n’a pas changé au cours d’une conférence de presse chargée en émotions où Sergio Ramos a dit adieu au Real Madrid, seize ans après le début d’une relation qu’on pensait éternelle. Elle le sera, certes, puisque l’Espagnol a fait une promesse en conclusion de son discours : "C’est un 'à bientôt' car, tôt ou tard, je reviendrai". Mais, dans les mois qui viennent, c’est sous un autre maillot qu’on devrait le voir.

"Je suis arrivé comme un gamin en tenant la main à mon père et mes frères et, grâce à Dieu, j’ai désormais une grande famille, a-t-il avancé. C’est grâce à eux, qui ont toujours été présents. Je veux les remercier eux mais aussi mon club, mon président, pour toute son affection, mes entraîneurs successifs et tous les employés du club. Quand je vous regarde tous ici, c’est impossible de ne pas être ému. Je remercie aussi tous les supporters qui m'ont soutenu en toute occasion. J’aurais adoré dire au revoir dans le Bernabéu mais je vous porte à jamais dans mon cœur".

C’est une étape merveilleuse qui se termine et une autre qui s'ouvre avec beaucoup d'envie de démontrer mon meilleur niveau encore plusieurs années et ajouter d'autres titres à mon palmarès." Après 671 matches au compteur, 22 titres et d’innombrables exploits , Sergio Ramos a préféré décliner l’offre de prolongation de son président Florentino Pérez, qu’il ne jugeait pas à la hauteur de son apport sportif. Sans donner d’indices sur son futur, il a cependant bien laisser entendre qu’il fallait encore compter sur lui : "."

Une légende comme toi seras toujours un ambassadeur du Real Madrid

Mais peu importe la fin, Sergio Ramos et le Real sont désormais éternellement liés. Capitaine lors de la Decima, l’Espagnol aura marqué de son empreinte l’histoire du plus grand club du monde. "Nous te remercions pour avoir fait grandir la légende de notre club, avait d’ailleurs énoncé Florentino Pérez quelques secondes plus tôt. Aujourd'hui n’est pas un jour facile car tu auras été quelqu’un de très spécial pour moi durant tout ce temps. Pour autant, je te souhaite d’être heureux aux côtés des tiens et que tu saches qu’ici sera toujours ta maison. Une légende comme toi seras toujours un ambassadeur du Real Madrid".

Dans la matinée, de nombreux hommages ont foisonné pour remercier l’éternel capitaine madrilène. Karim Benzema notamment a tenu à saluer son coéquipier, son "frère" et son "ami". "Merci pour tous les moments passés ensemble sur la route du succès du Real. Je te souhaite le meilleur, légende", a écrit l'attaquant français sur les réseaux sociaux, qui dispute actuellement l'Euro 2020 avec les Bleus. Mais qui n'a pas oublié d'envoyer un message à celui avec qui il a tout partagé. Et tout gagné. Comme beaucoup d’autres à ses côtés…

