Zinedine Zidane doit maudire la trêve internationale qui vient de s’achever. Car elle vient de le priver de sa pièce maîtresse : Sergio Ramos. Déjà en délicatesse avec ses genoux, le défenseur madrilène est revenu blessé de son séjour en sélection espagnole, comme l’a confirmé un communiqué du Real Madrid ce jeudi. Cette fois-ci, c'est le mollet gauche du capitaine madrilène qui siffle. Selon les premières infos de la presse madrilène, il pourrait manquer près d’un mois de compétition. Le plus important de la saison madrilène.

Car en l’espace de quinze jours, tout va se décider pour le Real Madrid. En Ligue des champions, c’est un duel XXL qui attend les Merengues face à Liverpool qui ne joue plus grand-chose sur la scène nationale et arrivera remonté comme un coucou (6 et 14 avril). Entre ce double choc, il y aura un Clasico qui pourrait s’avérer déterminant pour le titre en Liga (10 avril). Autrement dit, le timing ne pouvait pas être pire pour Zidane qui va devoir bricoler derrière pour pallier l’absence de son homme fort…

