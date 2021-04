Football

Real Madrid - Un doublé Liga - Ligue des champions ? "Il reste un dernier frein à lever"

LIGA - Après une semaine qui l'a vu s'imposer face à LIverpool et au FC Barcelone, le Real Madrid est plus que jamais en lice pour réussir un retentissant doublé Ligue des champions-Liga. Pour nos journalistes Cyril Morin et Arthur Merle, un des obstacles à surmonter sera d'être performant aussi bien contre "gros" que contre les "petits" en championnat.

00:03:21, il y a 2 heures