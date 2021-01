Football

Real Madrid - Une idylle mal née et un fiasco retentissant : Hazard peut-il s'en sortir ?

Eden Hazard ne met pas un pied devant l'autre au Real Madrid. Sa prestation en demi-finale de Supercoupe d'Espagne, jeudi, l'a encore illustré. Alors, le Belge peut-il encore rebondir et revenir à son meilleur niveau, celui vue à Chelsea et pendant la Coupe du monde 2018 ? Nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier en doutent.

