Zinédine Zidane ne s'assiéra pas sur le banc du Real Madrid sur la pelouse d'Alaves et probablement pas non plus le weekend prochain face à Levante. Le Real Madrid a révélé, dans un communiqué, que son entraîneur avait été testé positif au Covid-19. Ce sera son adjoint, David Bettoni qui fera la conférence de presse d'avant-match et qui officiera pendant la rencontre.