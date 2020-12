Union sacrée au Real Madrid. Alors que le club madrilène traverse une zone de turbulences à même de laisser planer le doute sur le futur de Zinédine Zidane, une réunion de crise a eu lieu entre les joueurs du Real ce jeudi selon AS. Du côté de Valdebebas, les cadres ont fait front et ont soutenu leur entraîneur face aux bourrasques croit savoir le quotidien madrilène.

Alors que Florentino Pérez était également présent pour la photo officielle du club mais n’a pas assisté à l’échange, Sergo Ramos a pris la parole pour remobiliser les troupes en vue des échéances décisives de la semaine prochaine : "On n’est qu'à une seule victoire de se qualifier en Ligue des champions, a rappelé le capitaine madrilène. Tout ça ne dépend que de nous et on doit tout donner. C’est ça le Real messieurs : être toujours ensemble, on en a vu des pires (situations, NDLR)".