Souvenez-vous ce 8 mars 2017. Dans les toutes dernières secondes de FC Barcelone-PSG, Sergi Roberto a surgi pour tromper Kevin Trapp et valider la qualification des Catalans face au club de la capitale (6-1). Quatre ans plus tard, l'international espagnol pourrait manquer le remake au Nou Camp le 16 février prochain. En effet, Sergi Roberto a subi une nouvelle blessure musculaire à la cuisse droite, quelques jours seulement après son retour sur les terrains dimanche dernier, a annoncé le club via un communiqué.