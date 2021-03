Deux retours et non des moindres pour le Real Madrid. Sergio Ramos et Eden Hazard figurent dans le groupe des Merengue convoqué vendredi par Zinédine Zidane pour affronter Elche samedi (16h15) lors de la 27e journée de Liga. L'entraîneur madrilène s'est réjoui de retrouver les deux joueurs à qui il espère donner un peu de temps de jeu lors de cette rencontre. Le club madrilène doit ensuite affronter l'Atalanta Bergame en huitième retour de Ligue des champions mardi (1-0 pour le Real à l'aller);

Sergio Ramos avait été opéré du ménisque interne du genou gauche début février alors qu'Eden Hazard avait été victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche quelques jours auparavant. Zinédine Zidane a réitéré sa confiance au Belge, qui a vu ses performances entachées par des blessures depuis son arrivée au Real Madrid. "Il a eu une longue blessure...mais il a un long contrat et je pense que c'est un joueur qui, lorsqu'il va bien, peut tout exploser, j'en suis convaincu. Un joueur quand il a une blessure et n'est pas à 100% c'est compliqué, mais je suis sûr qu'il va réussir ici", a ajouté l'entraîneur.

Liga La rumeur du retour de Ronado au Real ? Pas si farfelue que ça… IL Y A UNE HEURE

Interrogé sur l'avenir de Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé au Real alors que son contrat expire le 30 juin, Zinédine Zidane a souhaité que le joueur "reste ici". "C'est ce que je peux vous dire en tant qu'entraîneur car c'est un joueur important pour nous", a-t-il ajouté. Le défenseur et capitaine emblématique a déclaré jeudi, lors de la présentation d'un documentaire qui lui est consacré, "qu'il avait beaucoup d'incertitude et rien de nouveau" concernant sa prolongation.

Le Real a eu plusieurs occasions de s'en séparer, pourquoi Zidane est-il impossible à virer ?

Liga Le retour de Laporta au Barça, entre réminiscence du passé et défis capitaux pour l’avenir IL Y A 4 HEURES