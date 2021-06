Eric Garcia recruté en défense centrale, Georginio Wijnaldum qui va lui passer sous le nez : le FC Barcelone est déjà très actif sur le marché des transferts. En particulier dans le secteur offensif, où Sergio Agüero a rejoint le club libre, après sa fin de contrat à Manchester City, et que Memphis Depay devrait suivre dans les prochains jours. Pas suffisant aux yeux de la direction barcelonaise, qui travaillerait sur une autre arrivée en attaque.

Selon Sport, Ronald Koeman et ses dirigeants sont sur la même longueur d'onde : le Barça a aussi besoin d’un jeune buteur de premier plan. Peu sont ceux qui cochent toutes les cases tout en étant accessibles pour les Blaugrana, mais deux noms sortent du lot : Erling Haaland et Lautaro Martinez. Le premier est l’objectif numéro un du Barça, alors que son agent Mino Raiola entretient d’excellentes relations avec Joan Laporta, le président barcelonais. Mais Dortmund ne veut pour le moment pas négocier. Les discussions ne débuteront en tout cas pas avant la fin de l’Euro, comme l'explique le quotidien catalan.

Le Barça doit vendre, les yeux se tournent vers Dembélé et Griezmann

L’attaquant argentin, lui, est plus "accessible", malgré une valeur marchande estimée à 80 millions d’euros. L’Inter Milan, qui doit dégraisser, est vendeur et accepterait même des joueurs comme monnaie d’échange. En Italie, La Gazzetta dello Sport affirme le contraire et explique qu'une prolongation de contrat est toujours dans les tuyaux. "Le club lombard n'accepterait éventuellement qu'une offre de 90 millions d'euros", précise le quotidien transalpin. L’attaquant argentin serait également sollicité par le Real et l’Atlético Madrid mais donnerait sa préférence au Barça.

Reste que sans vente ni allégement de la masse salariale, le troisième de la dernière Liga ne pourra bouger sur aucun de ces deux dossiers. Ainsi, tous les yeux se tournent vers les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Le premier, en fin de contrat en 2022, sera vendu s’il ne prolonge pas, alors que l’avenir du second pourrait être déterminé par ses performances à l’Euro. A Barcelone, l’été sera très agité.

