A peine atterri à Barcelone, après un long voyage en provenance d'Argentine, le père de Lionel Messi avait rendez-vous mercredi avec les dirigeants du Barça. Selon Mundo Deportivo, l'entretien, qui aurait opposé Josep Maria Bartomeu et le directeur sportif Javier Bordas à Jorge Messi, Rodrigo et Jorge Pecourt, le père, le frère et l'avocat du sextuple Ballon d'Or, se serait tenu sans tension pendant 1h30. Mais les deux parties resteraient campées sur leurs positions.