Avec une dette estimée à 1,173 milliard d'euros , le Barça ne peut plus se permettre de grands coups sur le marché des transferts. Avant d'envisager des arrivées en grande pompe, hormis Sergio Agüero et Memphis Depay qui pourraient arriver libres cet été, les Blaugrana vont devoir effectuer une cure d'austérité au sein même de leur effectif. Si l'idée d'une baisse de salaire pour certains joueurs est envisagée du côté du Barça, des hommes clés de l'effectif pourraient quitter le navire à l'issue de la saison.

Selon les informations d' El Mundo Deportivo , Joan Laporta serait prêt à ouvrir la porte à Sergi Roberto, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Antoine Griezmann. Acheté près de 120 millions d'euros en 2019 par le Barça, l'attaquant international français ne serait pas vu comme "" précise le quotidien espagnol. Au sein du club catalan, le rendement de l'ex-joueur de la Real Sociedad a été estimé inférieur à son palmarès et à l'espoir qu'il a suscité lors de son arrivée. Sans compter son salaire (près de 20 millions d'euros selon les médias espagnols) qui pèse lourd sur les finances du club. Pourtant, le natif de Mâcon a inscrit dix-neuf buts toutes compétitions confondues cette saison. Un total plus conforme à ses standards de l'Atletico Madrid.