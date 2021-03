Ousmane Dembélé vit sans doute l'une de ses meilleures périodes au FC Barcelone, et il pourrait bientôt être récompensé. Le quotidien catalan Sport affirme ce dimanche que la prolongation de l'international français, sous contrat jusqu'en 2022, est l'une des priorités du Barça, comme celles des jeunes Óscar Mingueza et Ilaix Moriba. "Ronald Koeman est très satisfait par le Français, et le considère comme l'un des piliers de l'équipe et du nouveau projet", explique le média.

Manchester United a déjà élaboré un "plan"

Le timing peut sans doute être expliqué par l'intérêt pressant de Manchester United pour l'ancien de Dortmund. "Les Red Devils voulaient déjà signer Dembélé l'été dernier (...). Alors que les performances du "Moustique" s'améliorent, United a renouvelé son intérêt, précise Sport. Le club de Manchester est resté en contact avec le joueur et sa famille, et lui aurait déjà présenté son plan pour le signer."

Ce "plan" comporterait, selon le média espagnol, deux options. La première : Manchester United pourrait transmettre une offre "cet été", en "prenant en compte les circonstances", sous-entendu économiques, du fait de la pandémie. La seconde : "attendre que le joueur termine son séjour à Barcelone en 2022, et le signer libre". La pression est en tout cas sur le Barça, car le temps presse.

