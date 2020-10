Et si le Real Madrid raflait la mise dans le dossier Houssem Aouar ? Alors que le mercato estival se termine lundi prochain à minuit, L'Equipe révèle que les Merengue auraient ciblé le milieu de terrain lyonnais, convoqué pour les prochains matches des Bleus par Didier Deschamps. Zinédine Zidane apprécierait le profil du Lyonnais et aurait échangé très récemment avec lui. L'entraîneur madrilène et sa direction ont notamment été séduits par les prestations XXL d'Houssem Aouar lors du Final 8 de la Ligue des champions qui a vu l'OL atteindre les demi-finales.