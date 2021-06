Hormis une blessure à l'ischio en décembre dernier, Ousmane Dembélé a pu compter sur son corps cette saison au Barça. Avec Ronald Koeman aux commandes, l'ancien Rennais a effectué son exercice le plus abouti sur le plan personnel avec les Blaugrana : 11 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Cependant, l'ailier international français, retenu dans la liste des 26 de Didier Deschamps pour l'Euro , a maintenu le flou sur son avenir dans un entretien accordé à L'Equipe , mercredi.

"Je ne sais pas, on verra (ndlr : à la suite d'une question sur son avenir au FC Barcelone), a déclaré le joueur de 24 ans, dont le contrat avec les Blaugrana se termine en juin 2022. On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus, on verra ce qu'il va se passer. D'abord, je suis totalement focalisé sur l'Euro, ensuite je partirai en vacances. La saison a été longue."

El Mundo Deportivo annonçait que En Espagne, la donne semble différente sur ce dossier. Mardi matin,annonçait que le FC Barcelone allait prochainement proposer une prolongation de contrat de cinq ans à Ousmane Dembélé. La balle est désormais dans son camp. Même si ses trois premières saisons barcelonaises ont été gâchées par les blessures.

