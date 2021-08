Pour Marca, c'est une affaire réglée ! Et les supporters du PSG ne s'en plaindront pas. D'après le quotidien espagnol proche du Real Madrid, Kylian Mbappé ne viendra pas cet été au Real Madrid. Le club merengue ne compte pas changer sa dernière offre, qui montait à 180 millions d'euros bonus compris. Et le PSG ne veut lui pas lâcher sa star française à ce prix. Dans ces conditions, le transfert ne devrait pas se faire. "Sauf un retour inattendu de la part du Real", précise toutefois Marca.

Il faut en effet rester prudent durant ce mercato, qui a déjà été historique avec les transferts de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais pour Marca, la tendance serait quand même au statu quo avec Kylian Mbappé. Leonardo et les dirigeants parisiens seraient en effet intransigeants. Et la prestation du champion du monde tricolore à Reims où il a signé un doublé pour offrir une nouvelle victoire à Paris n'a fait que renforcer leur envie de conserver l'ancien Monégasque coûte que coûte.

Le joueur est calme et sera heureux quoi qu’il arrive

A un an de la fin de son contrat et malgré l'offre madrilène, le PSG s'apprêterait donc à conserver Mbappé, ce qui ne traumatiserait pas ce dernier. "Paris ne veut pas négocier dans ces conditions. Le joueur est calme et sera heureux quoi qu’il arrive", rapporte le quotidien madrilène. En même temps, il a de quoi s'éclater à Paris cette année. L'international français devrait former un trio supersonique avec Lionel Messi et Neymar durant cette saison. Avec une ambition : aller chercher cette Ligue des champions qui fait tant saliver le PSG.

Si le mercato ferme mardi soir, son avenir restera en tout cas dans tous les esprits encore de longs mois. Car l'été prochain, Mbappé sera libre. Et si le PSG parvient bien à le conserver pour cette saison, Leonardo connait sa mission : tout faire pour essayer de le faire signer une prolongation. Mais pour cela, il faut déjà s'assurer qu'il sera bien encore Parisien mercredi matin, comme l'annonce Marca.

