De la fête au drame, samedi à Madrid, où un adolescent de 14 ans s'est tué durant la célébration du titre de l'Atlético Madrid. Le drame s'est produit alors que le mineur se trouvait à bord d'une fourgonnette en compagnie de proches, une partie du corps passé au travers de la vitre. Et lorsque le véhicule est entré dans un parking souterrain d'une place proche du lieu des festivités, le jeune homme a heurté le mur, ce qui a provoqué un traumatisme crânien sévère.

Les services d'urgence ont tenté en vain de le ranimer pendant une heure. Plusieurs milliers de supporters se sont retrouvés pour célébrer le sacre de leur équipe en Liga, alors que les autorités avaient appelé à éviter tout rassemblement par sécurité sanitaire. Ainsi, environ deux mille supporters se sont rassemblés autour de la fontaine de Neptune, qui était barricadée et surveillée par les forces de l'ordre. La police n'a pas coupé la circulation, et les voitures traversaient la place au compte-goutte, souvent en klaxonnant pour haranguer la foule, qui agitait ses écharpes et ses banderoles au rythme des chants "Atléti, Atléti, Atlético de Madrid !".

Des supporters par centaines près du José-Zorrilla

La coutume veut que les supporters de l'Atlético Madrid aillent se baigner dans cette fontaine quand l'équipe remporte un titre. Mais les autorités sanitaire leur avaient demandé d'éviter tout rassemblement et le gouvernement comme le club avaient appelé à des célébrations responsables. "C'est une célébration un peu bizarre... On n'a pas pu célébrer comme d'habitude, au stade, entourés de tous les fans. On va fêter cela avec un peu de peur, en faisant attention, avec le masque bien mis", a déclaré à l'AFP Pablo Diaz, jeune supporter de 22 ans présent près de la fontaine de Neptune.

La fontaine de Neptune Crédit: Getty Images

A Valladolid (nord-ouest de Madrid), où l'Atlético a scellé son sacre avec une victoire 2-1 samedi soir lors de la dernière journée du championnat d'Espagne, les supporters étaient également rassemblés par centaines, en-dehors du stade José-Zorrilla. Après s'être réunis en centre-ville, ils ont marché une quarantaine de minutes tous ensemble jusqu'au stade, puis sont restés sur le parking durant la partie. Et au coup de sifflet final, en rejoignant leur bus, certains joueurs ont rejoint les supporters présents pour fêter le titre, à l'image de Jan Oblak, porté dans les airs par les fans "rojiblancos".

Le club de l'Atlético va organiser une parade en voiture dans le centre de Madrid à 18h00 (16h00 GMT) dimanche dans le respect des règles sanitaires, puis recevra son trophée de champion d'Espagne des mains notamment du maire de la capitale José Luis Martínez-Almeida et de la présidente de la région de Madrid Isabel Díaz Ayuso à 19h45 (17h45 GMT) au stade Wanda-Metropolitano.

