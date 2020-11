Pourtant parti à cent à l’heure, cet alléchant Atlético – Barça a rapidement décéléré. Alors que ce choc de la 10e journée de Liga a débuté par une reprise juste au-dessus d’Antoine Griezmann (3e), une magnifique parade de Marc-André ter Stegen sur une frappe de Saul Niguez (5e) et une transversale de Marcos Llorente (12e), tout s’est subitement éteint sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Incapables de se recréer la moindre occasion franche, à l’image d’un Lionel Messi inexistant, Catalans et Madrilènes semblaient se diriger vers un retour aux vestiaires sur un score nul, vierge, et mérité.

Mais ter Stegen en a décidé autrement. Parfaitement lancé par Angel Correa, Yannick Carrasco a récupéré le ballon devant les pieds du gardien du FC Barcelone, qui a complètement raté sa sortie à plus de 30 mètres de son but. Une aubaine pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, qui s’est débarrassé du portier allemand d’un petit pont avant de frapper dans le but laissé complètement vide (1-0, 45e). Et mettre fin à une première période loupée des vice-champions d'Espagne.