VIDEO - Mercato - Depay, Wijnaldum : La révolution oranje éloigne encore le Barça de ses racines

MERCREDI MERCATO – Martin Mosnier et Cyril Morin se penchent sur le mercato du Barça après le psychodrame Lionel Messi. Alors que Memphis Depay et Georginio Wijnaldum sont annoncés proches, au détriment des pistes Lautaro Martinez et Thiago Alcantara, nos journalistes ont peur d’un club qui continue de se renier. Retrouvez Mercredi Mercato en intégralité sur les plateformes de podcast.

