Xabi Alonso s'apprête à faire un choix décisif pour la suite de sa carrière. Actuellement entraîneur de l'équipe réserve de la Real Sociedad, l'ancien milieu de terrain champion du monde aurait plusieurs opportunités pour son avenir, selon les informations d' Eurosport

Real Sociedad

Depuis 2018, Imanol Alguacil entraîne l'équipe première du club basque et obtient d'excellents résultats. Cette saison, les coéquipiers d'Alexander Isak sont cinquièmes de Liga et bien placés pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue Europa. A court terme, l'horizon semble bouché pour Xabi Alonso à moins qu'il ne décide de rester avec l'équipe réserve avant d'avoir sa chance plus tard avec les A.

Borussia Mönchengladbach

Actuellement dixième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach sait que Marco Rose ne sera plus son entraîneur la saison prochaine puisqu'il rejoindra le Borussia Dortmund. Depuis plusieurs jours, le nom de Xabi Alonso est évoqué du côté du club de la Ruhr. Selon nos informations, Mönchengladbach a approché l'Espagnol, dont le profil ressemblerait à Marco Rose, sans lui transmettre d'offre ferme.

Manchester City

Xabi Alonso en mode Mikel Arteta ? Pep Guardiola suit l'évolution de l'actuel entraîneur de la réserve de la Real Sociedad et envisagerait de lui confier le poste d'adjoint comme l'a été son compatriote avant de devenir entraîneur numéro un à Arsenal à partir de décembre 2019 . Xabi Alonso pourrait aussi être intéressé par l'idée de travailler avec un entraîneur de référence sur le plan mondial avant de se lancer dans le grand bain.

Bayer Leverkusen

Cette semaine, Leverkusen a mis fin à sa collaboration avec Peter Bosz, après une série de mauvais résultats. Hannes Wolf a été nommé entraîneur et Peter Hermann sera son adjoint jusqu'à la fin de la saison. Pour le prochain exercice, l'actuel sixième de Bundesliga souhaiterait repartir sur un nouveau chapitre et Xabi Alonso pourrait avoir le profil.

