M6 et RTL, C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici seulement pour l'équipe nationale", a notamment ajouté l'ancien Monégasque. En conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, un club qui s'est clairement positionné pour recruter le champion du monde 2018, a rebondi après cette sortie médiatique. Kylian Mbappé a fait part de son mécontentement mercredi soir. Dans un entretien accordé àet l'attaquant parisien s'est dit "fatigué" par "les critiques" . "", a notamment ajouté l'ancien Monégasque. En conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, un club qui s'est clairement positionné pour recruter le champion du monde 2018, a rebondi après cette sortie médiatique.

"Le football, ç'a été toujours été comme ça. Plus vous êtes fort, plus vous êtes critiqué. Cela fait partie du contexte normal, logique, a assuré Zinédine Zidane. Que ce soit pour Kylian ou tous les autres joueurs, ils le savent. Même s'il a eu une réaction, ils savent que ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours des critiques quand il sera moins bon. Puis il y aura des choses magnifiques sur lui quand il sera bon. Cela ne changera jamais. On parle de tous les joueurs en général. Mais c'est vrai qu'ici (au Real Madrid), on est bien placé pour ça."

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son bail malgré les discussions qui s'étirent dans le temps entre les deux parties. "Les critiques ? Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien." Que ce soit au PSG ou au Real Madrid, Kylian Mbappé est assuré d'en prendre... même si ça passe parfois par des critiques des observateurs.

