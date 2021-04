Le dénouement de la Liga pourrait sûrement se jouer samedi lors du Clasico. A la veille de Real Madrid-FC Barcelone, Zinédine Zidane s'est confié sur l'avenir de Sergio Ramos, mais aussi sur celui de Lionel Messi. Les deux joueurs sont en fin de contrat, mais l'entraîneur français aimerait les voir rester dans leurs clubs respectifs. "Est-ce que ce sera le dernier Clasico de Sergio Ramos ? J'espère que non. Il ne va pas jouer demain (samedi), c'est triste, mais j'espère bien qu'il restera ici", a-t-il indiqué vendredi en conférence de presse d'avant-match avant d'évoquer La Pulga. "Pareil. Qu'il reste à Barcelone, il est très bien là-bas !" a souri Zinédine Zidane, en soulignant que les deux joueurs font du bien à la Liga espagnole.

Même s'il a confirmé que "Hazard n'est pas disponible", pour disputer le Clasico, à cause de sa blessure à l'aine droite contractée mi-mars, Zinédine Zidane aborde cette affiche, la rencontre de clubs la plus suivie au monde, comme un match normal. "Ce qui est en jeu, ce sont trois points, tout comme contre Eibar, Cadix, ou n'importe quel adversaire. La répercussion n'est pas la même, mais ça reste trois points, rien de plus. On verra les conséquences à la fin du match, mais on travaille pour faire un grand match de foot", a insisté le Français, assurant "ne pas penser" aux conséquences d'une éventuelle défaite, qui serait préjudiciable dans la course au titre en Liga.

Le technicien madrilène s'est au contraire montré confiant, revigoré par les récents succès et la victoire (3-1) contre Liverpool mardi en quart de finale aller de Ligue des champions. "Dernièrement, on est vraiment très bons, réguliers... Et pas simplement avec le ballon, on a beaucoup progressé défensivement aussi. Maintenant on sait très bien que malgré tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, avec des difficultés, il faudra quand même faire un grand match demain", a conclu Zizou.

