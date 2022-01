C'est un renfort de plus. Pas forcément à la hauteur de ce que les socios pouvaient espérer. Mais le club catalan tient son nouvel attaquant, en la personne d'Adama Traoré. L'Espagnol de 26 ans a été prêté par Wolverhampton jusqu'à la fin de la saison, avec une option "pour rendre le deal permanent", explique le communiqué du club catalan qui prendra en charge le salaire de son nouveau joueur. Après Daniel Alves et Ferran Torres, Xavi récupère ainsi un nouveau renfort pour tenter de finir au mieux cet exercice mal embarqué.

Adama Traoré présente un profil atypique qui pourra rendre des services à un secteur dans le dur. Puissant, l'ancien joueur d'Aston Villa a en effet l'avantage de pouvoir évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque. Et après la blessure d'Ansu Fati mais aussi en cas de départ d'Ousmane Dembélé, l'ailier pourra apporter un peu de vitesse pour essayer de déséquilibrer les blocs adverses. Mais il ne résoudra pas tout, loin de là. Auteur d'un seul but cette saison en 23 sorties avec les Wolves où il se contentait d'un rôle de joker ces dernières semaines, Traoré ne sera pas le sauveur en Catalogne, où on espérait un profil plus ronflant.

Il ne débarque en tout cas pas dans l'inconnu. Le musculeux attaquant a été formé à la Masia avant de rejoindre Aston Villa en 2015. Avec l'équipe première barcelonaise, il ne compte toutefois que quatre matches au compteur, pour un but (en Coupe du Roi). Son deuxième passage devrait lui permettre de faire gonfler un peu ses chiffres avec son club formateur. En attendant, le Barça continue lui à s'activer pour faire venir un avant-centre, ce fameux numéro 9 buteur désiré par Xavi, selon le quotidien catalan Sport.

