Alors que le Real Madrid n'est plus qu'à un petit point de gagner sa 35e Liga avant la 34e journée et son match contre l'Espanyol Barcelone samedi (16h15), Carlo Ancelotti, "superstitieux", a préféré ne pas se prononcer vendredi sur le possible titre à venir. "Je n'aime pas beaucoup parler de cela, car ce n'est pas encore fait. Je suis un peu superstitieux, comme presque tous les Italiens, et comme certains Espagnols", a glissé l'entraîneur du Real en conférence de presse d'avant-match, vendredi.

On est conscients d'être très près de gagner un titre. Mais on doit gagner un point sur ce match. On aimerait sceller cela demain (samedi)", a-t-il ajouté. On n'a pas pensé à la manière dont on allait célébrer, on pense seulement au match de demain (samedi). Mais si on doit célébrer quelque chose, on ira célébrer comme tout le monde. Mais on n'a encore rien organisé, on pense juste à gagner le match", a assuré le technicien italien du Real. (samedi)", a-t-il ajouté. Le Real Madrid a besoin d'un nul ou d'une victoire pour être consacré champion d'Espagne à quatre journées de la fin du championnat. "", a assuré le technicien italien du Real.

Vallejo titulaire ?

Pour ce match, qui a lieu quatre jours avant une demi-finale retour de Ligue des champions primordiale contre Manchester City mercredi (21h00) au stade Bernabéu, Ancelotti assure qu'il lancera "une équipe pour gagner le match", et non pas pour faire souffler les cadres.

"Je n'ai pas Alaba, Nacho et Militao (blessés), donc je vais devoir mettre Vallejo, qui a très peu joué et qui a toujours été un très grand professionnel. Je dois choisir un autre central, qui pourrait être Casemiro, parce qu'il est de retour de blessure. Au milieu de terrain, j'ai plusieurs options avec des joueurs frais qui ont très bien joué contre Osasuna, comme Camavinga et Ceballos", a-t-il esquissé vendredi.

