Se retrouver entraîneur de son club de cœur, celui dont on a défendu les couleurs pendant quasiment toute sa carrière de joueur, ça doit être quelque chose. Et lancer cette aventure par un derby à domicile, cela n’a évidemment rien d’anodin. Xavi le sait mieux que quiconque, désormais. Arrivé au chevet du Barça il y a quelques jours à peine, le coach de 41 ans a ouvert ce nouveau chapitre de sa carrière ce samedi, face aux voisins de l’Espanyol.

Un derby certes remporté par les siens (1-0). Mais pour voir les idées du nouveau maître des lieux infuser dans le jeu de son équipe, il faudra patienter. S’ils ont été solidaires et appliqués, les Blaugrana ont aussi beaucoup souffert, ne devant leur salut qu’à un penalty - litigieux, diront certains - transformé par Memphis Depay. Ils ont aussi eu un peu de chance, Raul de Tomas ayant touché les montants à deux reprises. "Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais en gagnant tout devient plus facile," a reconnu le technicien catalan après la rencontre.

Ce que j'ai le plus aimé, c'est l'attitude et l'effort

"Nous sommes en train de commencer un nouveau projet, et prendre les trois points dans un derby si serré, cela fait du bien, ça nous encourage beaucoup," a ajouté Xavi, qui préfère donc insister sur le résultat plutôt que sur la manière développée pour l’obtenir. "Ce que j’ai le plus aimé, c’est l’attitude et l’effort," a-t-il même assuré. De ce point de vue, ses hommes n’ont pas dû le décevoir, puisqu’ils ont été irréprochables du début à la fin.

L’animation offensive, elle, a été poussive, pour ne pas dire désordonnée. Trop peu inventive, donc, pour surprendre des "Perruches" organisées en bloc bas. "Nous devons avoir plus d’occasions. Il va falloir travailler, car nous nous retrouverons souvent dans des scénarios similaires," a martelé celui qui, il y a quelques semaines encore, officiait à Al-Sadd. Pour animer l’aile droite de son dispositif, le Barcelonais a d’abord lancé dans le grand bain Ilias Akhomach (17 ans), titularisé pour sa première apparition dans le groupe pro.

Face au Benfica, "une autre guerre"

À la pause, le jeune ailier a été remplacé par une autre pépite de la Masia, à savoir Ez Abde (19 ans). Tour à tour, les deux gamins ont, par leur talent et leur insouciance, tenté de faire des différences. Et ça a beaucoup plu à leur entraîneur. "Ils ont fait un grand match. Ils nous ont donné beaucoup de situations de un contre un et de la profondeur," s’est félicité Xavi, qui a ainsi bien l’intention de puiser dans le centre de formation local, dont il ne connaît que trop bien les arcanes.

Le problème, c’est que le temps presse un peu, quand même. Alors que le Barça remonte doucement à une place plus conforme à ses ambitions au classement (6e), son nouvel homme fort va vite devoir passer à autre chose. Mardi (21h), les Catalans joueront une grande partie de leur avenir européen face au Benfica Lisbonne, qui les avait rossés à l’aller (3-0). "Ce sera une autre guerre. Ce sera une finale, car si nous voulons poursuivre en Ligue des champions, nous ne pouvons pas échouer," a lâché Xavi. Pour sûr, là encore, une victoire étriquée suffirait amplement à son bonheur.

