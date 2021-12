Nous ne méritions pas de perdre aujourd’hui, mais c’est le football", a réagi le nouveau coach catalan, au micro de son club. Ce sera le grand défi de son mandat : ne pas tomber dans le piège de la domination stérile avant de se faire pourfendre en contre. Pour ce samedi, c’est raté. Xavi et son Barça se sont inclinés au Camp Nou face au Betis (0-1) , à l’issue d’un match qui répondait globalement à ce schéma. "", a réagi le nouveau coach catalan, au micro de son club.

63% de possession, 12 tirs à 8, un Ousmane Dembélé remuant à partir de son entrée à l'heure de jeu et, donc, une défaite au bout, signée du pied de Juanmi (79e minute). Voilà comment le FC Barcelone reste englué au septième rang de la Liga, au cœur de la 16e journée. Et en conférence de presse, Xavi a gardé le même ton, sans trouver grand-chose à reprocher à ses joueurs, à part sur le but encaissé : "Nous sommes tristes (…) Il y a des résultats injustes, mais cela fait la grandeur du football."

"Contre Villarreal, j’ai été honnête…"

"La deuxième période était sous notre contrôle. Le but est arrivé sur une action que nous avions bien travaillée, c’est une erreur de notre part", a reconnu l’ancienne gloire barcelonaise, qui trébuche pour la première fois en quatre rencontres sur le banc "blaugrana". Avant d’ajouter : "Contre Villarreal (victoire 1-3 samedi dernier, NDLR), j’ai été honnête en disant que nous avions marqué alors que nous étions moins bons, aujourd’hui c’est l’inverse."

Jordi Alba a quant à lui regretté "un pas en arrière" au micro de Movistar+. "Le Barça est toujours obligé de gagner. Encore plus sur son terrain. Et on ne l’a pas fait, a-t-il ruminé. (…) Mais je suis sûr que l'on va réussir à inverser la tendance." La résurrection est en cours selon lui : "On travaille bien, on est en train d'intégrer de nouveaux concepts apportés par l'entraîneur [Xavi]". Le temps presse. Un déplacement décisif sur la pelouse du Bayern Munich se profile déjà, mercredi.

