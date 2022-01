Le Real n'avait pas encore digéré les fêtes. Une domination stérile, un manque criant de réalisme, une erreur individuelle d'Eder Militao immédiatement sanctionnée : la formation de Carlo Ancelotti a réuni tous les ingrédients pour démarrer l'année par une défaite à Getafe (1-0). "On a été nerveux, on a perdu trop de ballons, trop de duels, on leur a offert le premier but, avec une erreur d'un joueur qui d'habitude brille sur l'aspect défensif, résumait le technicien italien après la rencontre. On est restés en vacances un jour de plus."

C'est le piège classique du premier match de l'année, et le Real Madrid est tombé dedans chez son voisin. "L'équipe ne ressemblait pas à l'équipe qui a fini l'année dernière, a estimé Ancelotti. Il y avait moins d'engagement, moins de concentration. C'est drôle, hier encore (et pas il y a six mois, hier), je disais aux joueurs que j'étais content d'eux aux entraînements, que je les trouvais en bonne forme physique. On n'a pas fait un bon match, c'est tout. Le nul aurait été plus juste, mais ça ne fait rien. On regarde vers l'avant".

Il ne s'en est pas fallu de grand-chose pour que le Real ne reparte pas bredouille de Getafe. Une parade brillante d'un David Soria impérial devant Casemiro, une barre récalcitrante sur une tentative de Luka… Mais globalement, l'animation offensive madrilène n'a jamais affiché son rendement habituel au Coliseum. Et l'organisation défensive de la formation de Quique Sanches Flores, avec trois défenseurs centraux, deux pistons positionnés assez bas et un milieu à trois compact, n'y est pas forcément étrangère.

"Nous allons souffrir contre ces équipes"

Ce n'est pas la première fois que le Real peine à trouver la solution contre ce type de systèmes cette saison. La densité de joueurs dans l'axe limite les options dans le jeu court pour l'attaque du Real, par ailleurs en difficulté pour trouver des décalages sur les côtés dans cette configuration. "On souffre quand on joue contre des défenses à cinq, a reconnu Casemiro. Nos deux défaites ont été contre des équipes qui ont évolué dans ce système."

Ancelotti n'a pas eu une analyse bien différente de celle de son milieu de terrain. L'entraîneur madrilène a souligné les difficultés rencontrées par sa formation dès qu'elle doit se frotter à une équipe organisée avec trois défenseurs centraux. "Ce sont les caractéristiques que nous avons, a-t-il expliqué. Nous allons souffrir contre ces équipes. Vous ne pouvez pas tout avoir. Nous avons des attaquants avec des qualités différentes pour attaquer les petits espaces. Les opportunités que nous avons eues ont été avec des tirs lointains."

Cela n'est pas passé inaperçu à un mois et demi du duel avec le PSG en Ligue des champions. Le profil des joueurs parisiens se prête assez bien à ce système à trois défenseurs centraux. Notamment celui de ses joueurs de couloirs, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Mauricio Pochettino a cependant toujours été réticent à opter pour cette configuration. Mais la façon dont Getafe a fait déjouer le Real avec ce schéma tactique a de quoi lui donner des idées. Reste désormais à savoir si l'entraîneur parisien profitera de ce mois et demi pour travailler une organisation qui semble poser des soucis au Real Madrid.

