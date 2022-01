À Madrid, les week-ends suffisent à rappeler que le futur peut attendre. Si Kylian Mbappé et Erling Haaland prennent beaucoup de place dans la presse locale tout au long de la semaine, Karim Benzema et Vinicius Junior continuent d'occuper le terrain le reste du temps. Brillants face à Valence ce samedi soir, tous deux auteurs d'un doublé (4-1) , le leader français et son lieutenant brésilien sont l'alpha et l'oméga d'une équipe devenue ultra-dépendante de leur association.

Les deux hommes avaient été séparés pour le déplacement sur la pelouse de Getafe, la semaine dernière, Vinicius ayant été testé positif au Covid-19 durant les fêtes. L'équipe madrilène avait alors concédé sa première défaite (1-0) depuis le mois d'octobre. Mais elle a vite retrouvé ce qui fait sa force. Plus fort que jamais depuis de longs mois, KB9 parvient aussi à magnifier son acolyte brésilien lorsqu'il est à ses côtés.

Double buteur, avec la manière - un penalty imparable et un but de grande classe en pivot - pour franchir la barre des 300 buts , l'international tricolore a également été impliqué de manière indirecte sur les deux réalisations du surdoué brésilien. D'abord en combinant avec lui dans le petit jeu, après la pause (52e), ensuite en décalant parfaitement Asensio, auteur de la frappe repoussée sur la tête de l'ancien de Flamengo (61e). Les deux hommes occupent désormais les deux premières places du classement des buteurs de Liga, avec 29 réalisations à eux deux (dont 17 pour le Français). Plus que 13 des 19 autres équipes de championnat.

Je sais qu'il peut faire encore bien mieux

"Ce sont des chiffres conséquents, a souligné l'attaquant des Bleus après la rencontre au micro de Movistar+. Si l'on peut aider l'équipe avec des buts et des passes décisives, on le fera toujours. Moi, je me sens très bien avec Vini, je suis toujours là pour l'aider." Oubliée, l'époque où la relation technique entre les deux hommes était franchement mauvaise. Même si Benzema en attend encore plus de son compère d'attaque : "Je connais son potentiel, je sais qu'il peut faire encore bien mieux, a-t-il assuré. C'est un joueur fantastique, il nous aide beaucoup."

À un peu plus d'un mois de leur confrontation avec le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des champions, le binôme a déjà bien ajusté tous les réglages. Avec le plein de confiance : Benzema est sorti sous une ovation des supporters présents au Bernabéu. Devenu cette semaine le joueur le plus cher du monde selon le CIES, Vinicius est désormais à un petit but d'égaler son total de réalisations sur l'ensemble de ses trois premières saisons au Real. Si l'été promet d'être brûlant à Madrid, l'hiver est déjà chaud.

