C'était la surprise du chef. Gareth Bale dans le onze de départ du Real Madrid, cela n'était plus arrivé depuis le 30 août dernier, lors d'une victoire face au Betis (0-1). Depuis, l'ailier gallois avait collectionné les pépins physiques, entre une blessure au genou, des problèmes au mollet et des douleurs dorsales. 167 jours plus tard, l'ancien joueur de Tottenham a fait son grand retour. Carlo Ancelotti lui a même donné une place dans son onze de départ. Une nouveauté qui n'est pas passée inaperçue, trois jours avant le rendez-vous avec le PSG en Ligue des champions.

Et Bale ne s'en est pas si mal sorti. Il manquait pourtant de rythme. Il a aussi évolué à un poste auquel il n'est pas habitué, à la pointe d'une attaque madrilène privée de Karim Benzema. Mais il a pesé sur le match. Et il aurait pu faire pencher la balance en faveur du Real à Villarreal. Tombé sur un Geronimo Rulli en état de grâce, il a vu le portier du sous-marin jaune détourner l'une de ses tentatives sur la barre transversale. Jusqu'à sa sortie, à la 74e minute de jeu, Bale a été impliqué dans la plupart des actions dangereuses du Real.

Une implication soulignée

Ancelotti a été satisfait de la performance du Gallois, âgé de 32 ans. L'entraîneur du Real n'a pas manqué de souligner les efforts fournis par son joueur pour revenir à la compétition. Et une implication qui lui a régulièrement fait défaut par le passé. "Il a eu une blessure grave en septembre, quand il avait recommencé à jouer, a rappelé le technicien italien. Et après cette blessure musculaire, il a eu du mal à revenir, ça lui a pris beaucoup de temps pour retrouver une bonne condition physique, pour éviter des problèmes par la suite. Aujourd'hui, il a eu sa chance et il a montré qu'il est toujours avec nous, toujours engagé."

Une bonne nouvelle pour la Maison Blanche à trois jours du duel avec le PSG au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Le club merengue est assez optimiste sur les chances de Karim Benzema d'être rétabli pour cette rencontre. Mais au cas où, Bale se tient prêt. "Je ne sais pas, il faudra voir comment ça se passe avec Benzema, a répondu Ancelotti quant à une éventuelle titularisation de Bale à Paris. Il a saisi son opportunité, il a été dangereux, il aurait pu marquer. Il a fait de bonnes choses." Le PSG n'avait pas vraiment vu venir l'option Bale. Mais elle existe désormais. Et elle n'est pas à négliger.

