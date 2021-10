Il rêvait forcément d'autre chose. Mais Antoine Griezmann va devoir prendre son mal en patience pour ses retrouvailles avec le FC Barcelone, qu'il a quitté dans les toutes dernières minutes du mercato. Le Français va en effet débuter sur le banc ce samedi lors du choc de la 8e journée. Son entraîneur, Diego Simeone, lui a préféré João Félix pour accompagner Luis Suarez devant. En revanche, Thomas Lemar est lui bien aligné dans le onze de départ avec Rodrigo De Paul et Koke.

C'est le deuxième match de rang qu'Antoine Griezmann débute sur le banc. Cette semaine, il avait déjà dû regarder ses coéquipiers du bord du terrain au coup d'envoi face à l'AC Milan. Mais malgré ce statut de joker, il avait rempli parfaitement son rôle en marquant un joli but pour relancer son équipe quelques minutes après son entrée en jeu. Et ainsi permettre aux Colchoneros d'aller chercher la victoire (1-2). Bis repetita ce samedi ?

Liga Le coup de théâtre signé Laporta : "Koeman restera l'entraîneur du Barça" IL Y A 5 HEURES

Koeman fait le pari de la jeunesse avec Gavi et Nico

Au FC Barcelone où Pedri (blessé) est absent du groupe tout comme Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite et Sergio Agüero, Ronald Koeman a choisi de faire confiance aux jeunes Gavi (17 ans) et Nico (19 ans). Ils seront au coeur du jeu avec Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Philippe Coutinho. Memphis Depay sera lui en pointe. Luuk de Jong et Ansu Fati débuteront eux sur le banc.

Liga Un nouveau prétendant pour succéder à Koeman : Ten Hag serait le favori de Laporta IL Y A 8 HEURES