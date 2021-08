C'était sa deuxième conférence de presse en l'espace de dix jours. Et comme la première, où il a dû se justifier du départ de Lionel Messi, Joan Laporta n'avait pas vraiment la mine des beaux jours ce lundi. Malgré la victoire du Barça dimanche soir face à la Real Sociedad (4-2), le président des Blaugrana est toujours confronté, en coulisses, à une situation économique toujours aussi difficile. Le successeur de Josep Maria Bartomeu en a dévoilé les contours ce lundi.

"La politique sportive de la direction antérieure a porté préjudice à l'entité, a-t-il notamment déclaré. On a une pyramide inversée : les anciens (joueurs) ont des contrats longs et les jeunes des courts. Les réductions de salaire obtenus (68 millions d'euros) ont été converties en primes de fin de contrat." Très inquiet, Laporta a ensuite déploré l'état dans lequel il a retrouvé le Camp Nou. "On a dû faire des travaux urgents. Selon un rapport de 2019, on aurait mis en danger les supporters s'ils n'avaient pas été effectués. On a dépensé 1,8 millions d'euros et comme cela a été réalisé rapidement, on a pu rouvrir le stade dimanche, sans risque."

"La saison dernière, le Barça a perdu 481 millions d'euros (655 millions de revenus-1136 de dépenses), a enchaîné Laporta. L'impact du Covid est de 91 millions d'euros. Notre masse salariale est de 617 millions d'euros, soit 25-30% de plus que nos concurrents. Mais nous avons réussi à obtenir un prêt de 550 millions d'euros à un très bon taux d'intérêt de 1,1%. Notre masse salariale représente 103% de nos revenus (...) Rien qu'en arrivant, on a dû demander un crédit de 80 millions d'euros à Goldman Sachs pour pouvoir payer les salaires. On a aussi vu que 50% des droits TV de la Liga, 79 millions d'euros, ont été touchés en avance, comme 50% de l'argent généré par les ventes. L'ancienne direction est ainsi allée voir les banques pour que l'argent soit avancé, avec un intérêt de 9%."

Très remonté, Laporta n'a pas hésité à balancer plusieurs données. "Une personne était payée 8 millions d'euros pour trouver des joueurs en Amérique du Sud, a lancé le président du Barça (...) Au 21 mars, la dette du club était de 1350 millions d'euros. Depuis que Neymar a été vendu pour 222 millions d'euros, l'argent a été dépensé de façon disproportionnée et à une vitesse énorme. Les salaires ont explosé (...) La dette du Barça atteint 1,35 milliard d'euros désormais."

Enfin, le patron du Barça est forcément revenu sur le départ de Lionel Messi au PSG et la baisse de salaire de Gerard Piqué. "Le Barça est éternellement reconnaissant envers lui. Notre relation a été un succès, même si elle s'est tristement détériorée... L'ère post-Messi a commencé 2 ans avant ce qui était prévu, car les conditions de la Liga étaient inacceptables (...) Je remercie Piqué, dont la baisse de salaire a permis d'inscrire des joueurs. On espère que les autres capitaines agiront de la même façon. Les négociations avancent bien, ils se comportent de manière extraordinaire. On arrivera à un accord satisfaisant pour tout le monde."

