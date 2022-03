Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a contracté le Covid-19. Le technicien italien, qui a dirigé l'entraînement mardi, a été testé positif lors de l'un des contrôles que le club fait passer régulièrement à ses joueurs et à ses employés.

L'entraîneur madrilène s'est placé à l'isolement à son domicile et n'est pas certain de pouvoir être sur le banc pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo mardi. En cas d'absence, c'est son fils et adjoint Davide Ancelotti qui dirigera l'équipe madrilène au stade Balaidos.

Les Merengues doivent ensuite aller rencontrer mercredi prochain Chelsea en quart de finale aller de la Ligue des champions à Stamford Bridge. Carlo Ancelotti vient grossir la longue liste des membres du Real Madrid ayant été testés positifs cette saison, dont font partie Dani Carvajal, Eden Hazard, Thibaut Courtois ou Vinicius, entre autres.

