Le Barça ? "Ce n'était pas non plus catastrophique"

"Je pense que là, on m'aime comme je suis et ce que je suis, donc c'est parfait pour tout le monde." Antoine Griezmann, qui a accordé une longue interview à Téléfoot, ne s'en cache plus : de retour à l'Atlético de Madrid, l'attaquant des Bleus retrouve du plaisir. Et s'il se félicite d'être à nouveau dans un endroit où il se sent bien, le natif de Mâcon ne veut cependant pas ranger aux oubliettes son séjour au FC Barcelone.

A ses yeux, tout n'a pas été noir, même si l'impression reste que la greffe n'a jamais pris en Catalogne. Et si beaucoup d'observateurs considèrent même que son passage a été raté avec 35 buts en 102 rencontres, il s'en défend : "Ce n'était pas non plus catastrophique, parce que j'ai toujours presque fait 20 buts chaque saison", lâche-t-il sur TF1. "Pour moi c'est une immense fierté d'avoir joué à Barcelone. J'étais très heureux d'y aller, j'avais des coéquipiers extraordinaires. J'ai beaucoup appris des coaches, même si des fois je ne jouais pas, même si ça a été compliqué par moments".

Les Bleus et l'association Benzema-Mbappé ?

Mieux dans ses crampons à Madrid où il a retrouvé un "coach qui lui fait confiance", il y a aussi le cas de l'équipe de France, où il sort d'une année mitigée malgré ses neuf buts en 2021. Il reste certes indispensable aux Bleus de Didier Deschamps qui ne s'en passe jamais. Mais avec l'arrivée de Karim Benzema, son rôle a changé même si ses statistiques restent excellentes. Et son influence a baissé. Les deux derniers matches de l'équipe de France - face au Kazakhstan où il a été effacé dans un premier temps avant de sortir de sa boite, ou contre la Finlande où il a été discret – l'ont encore rappelé : pendant que Karim Benzema et Kylian Mbappé semblent s'éclater de plus en plus, son impact sur le jeu se réduit. Mais il n'en prend pas ombrage.

"Non, non, c'est mieux qu'ils marquent, comme ça on gagne le match et tout est plié d'avance", glisse-t-il ainsi avec le sourire quand Téléfoot l'interroge pour savoir s'il n'est pas un peu contrarié de voir les deux autres remplir les filets adverses. Toujours aussi soucieux du collectif, "Grizou" voit en fait plus large que son cas personnel : "Je pense qu'on a trouvé un système qui est le mieux pour les trois. Je suis plus dans la création, plus libre et je peux faire un peu ce que je veux", résume-t-il.

Ravi d'avoir retrouvé l'axe, il l'avoue d'ailleurs. Il prend aussi du plaisir à évoluer avec Benzema et Mbappé. Et même à les regarder combiner ensemble. "Des fois, je m'arrêtais un peu sur le terrain pour les regarder jouer : c'était merveilleux, avoue-t-il. Plus ils se trouvent, mieux ce sera pour nous parce qu'on crée des décalages, des occasions et des buts. Donc, tant mieux." Et si les Bleus vont avoir besoin qu'il retrouve pleinement son influence pour aller le plus haut possible, il reste très positif : "Il y a beaucoup de mouvements et je trouve que c'est mieux pour l'équipe."

