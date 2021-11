Tout allait pour le mieux. Un collectif huilé sous l'impulsion du trio Busquets - Nico - De Jong au milieu, une efficacité offensive incarnée par les réalisations d'Ansu Fati et de Memphis Depay, un Jordi Alba dynamique et inspiré sur son flanc gauche… Le Barça a peut-être signé sa plus belle première période depuis très longtemps à Vigo, justement récompensée par une avance de trois buts à la pause. Et puis la lumière s'est éteinte. Les vagues galiciennes ont commencé à déferler sur une défense catalane toujours plus fragile. Et un but sublime de Iago Aspas au bout du temps additionnel a fini de plonger Barcelone en plein calvaire (3-3).

C'est peu de dire que les Catalans étaient sonnés au coup de sifflet final. Abasourdis par un scénario que personne n'aurait imaginé 45 minutes plus tôt. "Nous avons oublié de jouer en seconde période, a lâché Frenkie De Jong au micro de la chaîne espagnole Movistar. Nous manquons de personnalité, nous avons été très passifs, nous devons faire plus quand l'adversaire presse. C'est un coup très dur pour nous, c'était un match important pour combler un peu notre retard au classement." Car ce gâchis a ses conséquences. Avec 8 points de retard sur le leader, le Barça patauge toujours en milieu de tableau, à la 9e place du classement.

Ce n'est pas une excuse, a déclaré l'entraîneur intérimaire du Barça. Mais quand vous devez faire trois changements, et les trois sur blessure, il faut changer tout le système. C'est vrai que cela influence le rendement. On a trop reculé, on n'a pas su maintenir la pression et les joueurs qui sont entrés ne savaient pas comment se positionner." Il n'a vraiment pas été aidé par le sort en Galice. Les blessures d'Ansu Fati et d'Eric Garcia en fin de première période ont déjà largement contrarié les plans de Sergi. Celle de Nico Gonzalez, excellent jusque-là, en cours de seconde période a définitivement délité le collectif catalan. ", a déclaré l'entraîneur intérimaire du Barça.."

"Les blessures ? C'est bizarre…"

Ce Barça commence en effet à manquer de personnel. Avec les blessures de Fati, Nico et Garcia, il y a désormais onze joueurs de l'effectif catalan à l'infirmerie. Ce n'est pas sans répercussion. "Regardez notre équipe, on joue avec des enfants, s'est exclamé Sergi devant les médias. Ce n'est pas une question de jeunes et de vieux. Ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai qu'on perd des joueurs à chaque match. Il est difficile de faire une évaluation quand on voit qu'il manque tant de joueurs."

Ansu Fati (FC Barcelone) s'est blessé lors du match du Barça face au Celta Vigo Crédit: Getty Images

La situation des blessures au Barça est très bizarre, a-t-il lancé. Il serait bon de chercher et de trouver la cause de tout cela, pour éviter qu'il y en ait davantage. C'est important pour le futur". Pour sa dernière conférence de presse avant de céder sa place à Xavi sur le banc du Barça , Sergi a pointé du doigt ce problème devenu récurrent au sein de l'institution blaugrana. ", a-t-il lancé.".

Le futur, ce sera à Xavi de le gérer désormais. La trêve ne sera pas superflue pour l'ancienne légende du Barça. Elle permettra de soigner un peu les corps. Et de remettre de l'ordre dans des têtes traumatisées par ce scénario cauchemardesque à Vigo. "Si on récupère tout le monde, il peut rivaliser avec toutes les équipes, a estimé Sergi. C'est la base de tout. Un entraîneur avec un manque de ressources est limité." Il en a fait la cruelle expérience en Galice.

