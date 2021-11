Tout allait bien pour le Barça à Vigo ce samedi. La légende Xavi venait d'être nommé au poste d'entraîneur et l'équipe catalane, dirigée par l'intérimaire Sergi Bajuan, se baladait au Balaidos face au Celta en menant 3-0 à l'approche de la pause. Et le ciel barcelonais s'est assombri en toute fin de première période. Sur une accélération pour appeler le ballon en profondeur, Ansu Fati s'est arrêté net. Visiblement victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, le jeune attaquant de Barcelone est resté au sol un moment avant de se résoudre à quitter le terrain.

Remplacé à la mi-temps, Ansu Fati avait quand même eu le temps d'être décisif avant de sortir sur blessure en ouvrant le score pour la formation blaugrana. Servi sur la gauche de la surface, l'ailier du Barça avait fait parler sa vitesse et sa qualité technique pour éliminer son défenseur avant de trouver le coin apposé du but d'une frappe puissante et précise. Il avait ainsi confirmé son rôle d'homme fort de l'attaque catalane après avoir inscrit le but de la victoire de son équipe sur le terrain du Dynamo Kiev en Ligue des champions cette semaine (0-1).

Nico également touché

En Ukraine, Ansu Fati avait signé son retour après avoir manqué deux matches en raison d'un problème au genou. Un pépin physique de plus pour le jeune Espagnol de 19 ans, déjà écarté des terrains durant la quasi-totalité de la saison passée après une grave blessure au ménisque. Une nouvelle tuile pour le joueur, qui va vraisemblablement devoir décliner sa sélection en équipe d'Espagne. Mais aussi pour Xavi. Le nouvel entraîneur du Barça débutera son mandat avec un secteur offensif amputé de Sergio Agüero, Ousmane Dembélé et peut-être d'Ansu Fati, touché aux ischio-jambiers selon un communiqué publié par le club catalan.

Pour ne rien arranger, le Barça, qui a aussi déploré la blessure d'Eric Garcia avant la mi-temps, a perdu un autre joueur en seconde période. Nico Gonzalez a dû céder sa place sur un problème visiblement musculaire. Impliqué sur le deuxième et le troisième but barcelonais, le jeune milieu de terrain du club catalan réalisait jusque-là une partie remarquable. Il a été remplacé par Riqui Puig.

