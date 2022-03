Après le 2-6 de 2009 et le 5-0 de 2010, où se situera le 0-4 infligé par le Barça au Real Madrid à Bernabéu dimanche dans la glorieuse histoire des Blaugrana lors des Clasico ? Ici, la symbolique ne concerne plus la domination sans partage du club catalan sur la période Guardiola, elle semble surtout annoncer un changement.

Ad

"Le Barça est de retour", se félicitait d’ailleurs le chroniqueur Ruben Uria sur Sport ce lundi pendant que son collègue Lluis Mascaró estimait que l’équipe de Xavi avait "changé l'histoire" dimanche, la petite mais surtout la grande, celle avec laquelle le club veut renouer. Pour le Barça, le 20 mars 2022 doit faire date : il doit être le premier symbole d’une nouvelle ère initiée par la prise de pouvoir de Xavi.

Liga L'antisèche : Retentissante renaissance IL Y A 16 HEURES

Cinq mois après son arrivée, le technicien catalan a déjà révolutionné l’équipe malade, inoffensive, erratique et parfois illisible entrevue sous Ronald Koeman au début de saison. Là où le Barça galérait au quotidien voilà cinq mois, le voilà qui se prend à rêver d’un avenir radieux où son coach est vu autant comme une garantie d’identité qu’un symbole d’ambition pour les années à venir.

La bascule de l’Atlético

Soyons honnêtes, ce dimanche, on n’imaginait pas un Barça si fort si vite. Peut-être parce qu’on n’imaginait pas un Real si faible sans son meilleur joueur, encore que la double confrontation contre le PSG avait donné quelques indices. Mais la manière dont les Blaugrana ont pris le contrôle des opérations, la manière qu’ils ont eu d’interpréter les axes tactiques décidés par le staff catalan et la volonté de ne rien céder aux adversaires, illustrée par cette séquence d’un Xavi fou à 0-4 sur un embryon d’action adverse , donnent à réfléchir sur l’impact d’un homme, aussi doué soit-il, sur la confiance d’un groupe.

Ainsi, en depuis le match référence face à l’Atlético en février (4-2), les stats du Barça donnent le tournis :

11 matches

8 victoires

3 nuls

31 buts marqués (2,8 en moyenne)

10 buts encaissés (0,9 en moyenne)

La victoire tonitruante de dimanche appartient en premier lieu à son jeune patron. En termes managérial, Xavi a d’emblée remobiliser un groupe abattu. Sans brusquer le vestiaire ni opposer les anciens aux petits nouveaux. Dans ce Barça cru 2022, tout le monde regarde enfin dans le même sens. Fatalement, c’est tout de suite plus facile.

Un quadruplé façon "Mbappino" : L’envol du gamin qui a refusé le Barça

Les recrues de l’intérieur

Sur le plan tactique, l’apport de Xavi aura été immédiat. Là où le Barça semblait incapable de prendre la profondeur il y a cinq mois, il est aujourd’hui devenu l’une des équipes les plus dangereuses en transition sous l'impulsion des Dembélé, Traoré, Torres et évidemment Aubameyang. Là où Sergio Busquets traînait sa longue carcasse dans des animations défensives et offensives qui le mettaient en difficulté, il est redevenu dimanche un empereur du milieu bien aidé par un Frenkie de Jong métamorphosé et un Pedri toujours aussi bluffant de maturité.

D’ailleurs, si les recrues hivernales ont donné un sacré coup de boost à ce Barça , celles venues de l’infirmerie (ou d’un loft fictif) auront permis à Xavi d’accélérer encore un peu plus sa révolution. Le Dembélé entrevu depuis plusieurs semaines ressemble de plus en plus à celui espéré depuis des années. Quant à Pedri, il semble être le clone plus que parfait d’un milieu relayeur idéal dessiné par Xavi. Et dire qu’Ansu Fati est espéré au retour de la trêve…

Si certains médias catalans ont regretté que ce redressement si spectaculaire n’intervienne que trop tardivement dans une Liga déjà quasiment promise au Real, il convient de se rappeler où était le club en novembre dernier. La prouesse de Xavi est là : redonner espoir à un peuple blaugrana qui avait déjà tiré un trait sur cette saison 2021-2022. "Cette victoire peut changer la dynamique du présent et du futur", a d’ailleurs admis le principal intéressé après le match. Le mot le plus important de sa phrase est sans doute le dernier…

Il vient de dépasser Henry mais Benzema est-il le meilleur attaquant français de l'histoire ?

Liga 0-4 : Le Barça humilie le Real IL Y A 18 HEURES