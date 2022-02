Il a tout vu aux premières loges mais pas sûr qu’Ousmane Dembélé ait apprécié le spectacle. Deux (jolis) buts et l’Espanyol était en passe de couper court à la série de sept rencontres de rang sans défaite des Blaugranas en championnat. Mené au score, Xavi le savait. Malgré les nombreux profils dont dispose le « Caméléon » en attaque, aucune combinaison ne semble porter ses fruits : Ferran Torres perdu et introuvable dans l’axe et Gavi pas assez déroutant (malgré un but refusé pour hors-jeu à la 56e).

Seul Adama Traoré, nouveau dynamiteur de choix des Catalans , a su créer le déséquilibre sur chacune de ses prises de balle. Un rôle que connaît très bien Ousmane Dembélé. Sauf que, depuis un mois, l’international français ne foule plus les pelouses, la faute à un refus de prolonger aux conditions dictées par son employeur. Un conflit latent qui a éclaté au grand jour lors du mercato hivernal.

Ne pas se tirer une balle dans le pied

Malgré les désaccords avec sa direction, l’entraîneur du Barça a toujours privilégié le critère sportif. "Les circonstances ont fait qu’il a fallu trouver une solution avec Ousmane. Il fait partie du club et de l’effectif. Nous nous sommes réunis et nous avons décidé qu’il faisait partie de l’équipe. On ne peut pas se permettre de se tirer une balle dans le pied," insistait Xavi lors de la conférence de presse d’avant-match.

Dembélé a fait une bonne entrée

Le derby de ce dimanche soir n'a pu que lui donner raison. Et même si l’égalisation miraculeuse signée Luuk De Jong (96e) est venue d’un centre côté droit d’Adama Traoré, l’ancien rennais n’a eu besoin que de quelques minutes pour se montrer dangereux. Armé de sa vitesse et de ses crochets ravageurs, Dembélé a confirmé les dires de Xavi, séduit par le profil "accélérateur de particules" du Tricolore. "Dembélé est un atout de plus. Il peut nous aider. Je pense qu'il a fait une bonne entrée, rapide, verticale. Il a joué de bonnes minutes.C'est ce qu'on lui demande. C'est un joueur comme les autres engagé dans la cause, pour atteindre nos objectifs cette saison", confie presque conquis l’entraîneur catalan à la sortie de la rencontre face aux Pericos (2-2).

Frustré par le manque d'efficacité de ses offensifs, Xavi a des raisons de trembler en défense. Alors que se profile l'accueil du Napoli au Camp Nou, le Barça s'avance avec une charnière centrale amputée de Ronald Araujo, Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Les prestations médiocres de Gérard Piqué (expulsé) et Eric Garcia (mal aligné sur le second but de l’Espanyol) ce soir ne vont rien arranger, si ce n'est faire grimper l'urgence de convertir les occasions en attaque. Le sursaut viendra peut-être de Dembélé. En tout cas, Xavi y croît.

