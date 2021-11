La médaille a toujours son revers. Quitte à changer d'entraîneur en cours de saison, autant le nommer avant une trêve internationale. Cela lui laisse déjà une quinzaine de jours sans match pour prendre ses marques. Mais cela le prive de nombreux joueurs de son effectif, sollicités en sélections durant cette période. Xavi est dans ce cas de figure. Officiellement nommé à la tête du Barça le 6 novembre dernier, l'ancien milieu légendaire du club catalan a connu les avantages et les inconvénients de cette situation pour préparer son premier match, un derby face à l'Espanyol.

Ad

Le successeur de Ronald Koeman a eu un peu de temps et il a pris soin de ne pas le gâcher. Xavi a embarqué avec lui une grande partie du staff avec lequel il avait travaillé au sein du club qatari d'Al-Sadd. Il a bouleversé l'organigramme du club à tous les étages, du secrétariat technique aux services médicaux en passant par les préparateurs physiques. Son trio d'analystes (Sergio Garcia, Toni Lobo et David Prats), qui tient un rôle déterminant dans son travail, l'a également accompagné dans son aventure catalane. La révolution est en marche.

Liga "Je mourrais pour avoir le ballon" : Dix déclas qui définissent la philosophie de Xavi 05/11/2021 À 12:09

Des règles plus strictes

C'était une étape obligatoire avant son principal cheval de bataille : le terrain. Si le jeu est la finalité, il passe par le management en priorité. C'est justement dans ce domaine que Xavi a probablement le plus à faire. Car il y a eu un peu de relâchement au Barça ces dernières années. "Avec Ronald Koeman, mais même avec Ernesto Valverde ou Quique Setién, les joueurs ne travaillaient pas énormément à Barcelone, avancent Tracy Rodrigo et François Miguel Boudet, nos chroniqueurs spécialisés sur la Liga. Ils étaient assez libres."

"Je mourrais pour avoir le ballon" : Dix déclas qui définissent la philosophie de Xavi

Xavi a d'ores et déjà resserré la vis en instaurant des règles plus strictes au sein de son effectif. Il impose aux joueurs d'arriver à la Ciutat Esportiva une heure et demie avant la séance d'entraînement. Il a remis en place un système d'amendes pour les retardataires, qui avait disparu depuis le départ de Luis Enrique en 2017. Et elles seront toujours plus salées pour les récidivistes. Il y aura aussi une mise au vert dans un hôtel les jours de matches au Camp Nou. Le management du nouveau coach du Barça est ainsi plus rigoureux que celui de ses prédécesseurs.

Piqué, le cas symbolique

Changer les mentalités et les attitudes ne se fait cependant pas d'un coup de baguette magique. Pour Xavi, la tâche est d'autant plus délicate que certains de ses hommes étaient ses coéquipiers du temps où il était joueur au Barça. Le cas de Gerard Piqué est assez symbolique. "Il est très sollicité en dehors du football, il dort très peu, expliquent Tracy Rodrigo et François Miguel Boudet. Xavi a pu s'entretenir avec des cas spéciaux comme lui, et Piqué a d'ailleurs reconnu dernièrement que Xavi avait durci les règles de vie au Barça."

A quoi va ressembler le Barça de Xavi ?

La gestion de ces cadres barcelonais qu'il connaît si bien, c'est l'un des enjeux du début de mandat de Xavi, qui a parlé individuellement à chacun de ses hommes. C'est bien elle qui donnera le ton sur sa capacité à contrôler son vestiaire. "C'est l'une des craintes majeures : comment gérer d'anciens coéquipiers comme Busquets, Piqué ou Alba, résument Tracy Rodrigo et François Miguel Boudet. Est-ce qu'il va être permissif avec eux ? Ou, au contraire, être encore plus exigeant et s'en servir pour faire passer un message aux jeunes ? Ce n'est pas évident."

Une main de fer dans un gant de velours

C'est l'un des paramètres essentiels pour un changement de mentalité nécessaire. Pour l'instant, c'est encore difficile de le constater à l'entraînement. "On a des images, mais c'est léger pour juger, témoignent Tracy Rodrigo et François Miguel Boudet. Les entraînements semblent plus durs physiquement avec des exercices différents. Mais l'impression que les joueurs se donnent plus, c'est de toute façon le cas quand il y a un changement d'entraîneur, ça ne dépend pas forcément de Xavi. Beaucoup de joueurs vont essayer de se montrer. Sur la durée, il lui faut changer l'état d'esprit dans lequel se trouvent les joueurs depuis quatre ou cinq ans."

Pour Xavi, c'est le plus grand défi. Il en a déjà posé les bases durant ses deux premières semaines au club. Dans son style. "Il fait tout avec le sourire, il y a aussi l'espoir et l'optimisme qu'il renvoie, constatent Tracy Rodrigo et François Miguel Boudet. Il dégage une image douce, mais intérieurement il donne l'impression d'un management un peu dur. Derrière le discours, il faut pouvoir le mettre en place. Si quelqu'un peut le faire, c'est Xavi." Avec une main de fer dans un gant de velours. C'est ce qui ressort des premiers jours de son retour dans son club de toujours. Et peut-être la clé du renouveau tant attendu par le Barça.

Liga La galère continue pour le Barça : élongation au mollet pour Piqué 31/10/2021 À 12:19