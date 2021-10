Je suis concentré sur mon travail avec Al Sadd et je ne peux pas parler d'autre chose", a-t-il balayé lors d'une conférence de presse d'avant-match. C'est le grand favori pour s'installer sur le banc du FC Barcelone. Le départ de Ronald Koeman acté , Xavi est pressenti pour débarquer en Catalogne dans les prochains jours. Certains, de l'autre côté des Pyrénées, parlent même déjà d'un accord entre l'ancien milieu de terrain et le board blaugrana. Mais ce jeudi, Xavi, qui est toujours sous contrat avec Al-Sadd - le club qatari qu'il entraîne depuis 2019-, a calmé le jeu : "", a-t-il balayé lors d'une conférence de presse d'avant-match.

Lié à Al-Sadd jusqu'en 2023 et même s'il a plusieurs fois affirmé qu'il était prêt à accepter un poste d'entraîneur au Barça, Xavi n'a pas voulu en livrer plus sur sa situation personnelle. Il s'est juste dit concentré sur son club qatari. Et sur les prochaines échéances qui se présentent. "Les prochains matchs vont être difficiles, a poursuivi l'ancienne gloire du Camp Nou. Nous espérons rester invaincus. Nous veillerons à ce que tous nos joueurs soient prêts à jouer le jeu". Et le contexte actuel, avec les rumeurs relatives à son avenir, n'aidera pas vraiment.

Mundo Deportivo et Sport – les deux quotidiens catalans -, Al-Sadd ne serait cependant aujourd'hui pas réfractaire à l'idée de lâcher leur coach pour qu'il retrouve son ancienne maison. Le club qatari, qui doit encore se mettre d'accord avec le Barça ( Selonet– les deux quotidiens catalans -, Al-Sadd ne serait cependant aujourd'hui pas réfractaire à l'idée de lâcher leur coach pour qu'il retrouve son ancienne maison. Le club qatari, qui doit encore se mettre d'accord avec le Barça ( Mundo Deportivo évoque un match amical à Doha entre les deux formations ), aurait en fait seulement une condition pour le libérer sans souci : qu'il reste en charge pour les deux prochaines rencontres, soit jusqu'au 3 novembre. Car ce jour-là, Al-Sadd va défier Al-Duhail, son dauphin au classement, qui n'a pas perdu qu'un match jusqu'à présent (six victoires).

