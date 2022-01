Avec Ferran, on a fait une exception en se lançant dans sa signature avant d’avoir la marge salariale, a ainsi exposé Joan Laporta. Mais on travaille dessus, tout est possible si on le fait bien, ce qu’on fait. Je suis convaincu que tout se passera bien". Juste avant, Mateu Alemany avait confirmé que Dani Alves allait être inscrit dans les jours qui viennent mais que le cas Si vous vouliez des réponses quant à la situation du FC Barcelone, la conférence de presse de présentation de Ferran Torres ce lundi a été l'occasion de confirmer ou d’infirmer certaines infos quant à l’actu brûlante du club blaugrana. La première : qu’en est-il de la situation de la nouvelle recrue du Barça ? ", a ainsi exposé Joan Laporta.". Juste avant, Mateu Alemany avait confirmé que Dani Alves allait être inscrit dans les jours qui viennent mais que le cas Ferran Torres restait dépendant d’éventuels départs

Pour le reste, un nom est évidemment revenu en boucle : celui d’Erling Haaland. Sans vouloir s’avancer sur l’été qui s’ouvre, Laporta a voulu envoyer un message à la concurrence. "Que tout le monde se prépare, parce qu'on est de retour, a ainsi estimé le président barcelonais. Tous les grands joueurs envisagent la possibilité de venir au Barça. Dans ces moments, il faut qu’on regarde la partie économique mais ça va mieux et tout est possible pour la suite". Relancé à de nombreuses reprises sur le cas de l’attaquant de Dortmund, Laporta a botté en touche : "On renforcera les positions où l’entraîneur veut améliorer l’équipe et c’est ce qu’on est en train de faire".

Aucune réunion n’a été calée aujourd’hui, a-t-il expliqué. Cela fait cinq mois que l’on discute avec ses agents. Ils connaissent la position du club, on a été très patient, ils savent qu’on veut qu’il reste, il a une offre et on ne peut pas faire beaucoup plus". Autre dossier chaud : 80 millions : La somme que Dembélé aurait coûté au Barça la saison prochaine . Alors que des infos venues d’Espagne affirmaient qu’une réunion de la dernière chance était prévue, Mateu Almany a démenti l’info : ", a-t-il expliqué.".

