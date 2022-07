"Il y a une grande attente autour de toi. Nous sommes très fiers que tu aies voulu venir jouer chez nous". Joan Laporta, le président du FC Barcelone, ne cache pas son bonheur après la signature de Robert Lewandowski. Réussir à attirer un joueur du calibre du Polonais après des mois de doutes liés à la situation financière catastrophique du club est en effet une prouesse. "Nous remettons le Barça à sa place", a encore estimé le boss des Blaugrana. Et ça tombe bien, Robert Lewandowski n'a pas caché lui non plus ses ambitions.

Pour sa présentation officielle en tant que joueur du FC Barcelone, le serial-buteur polonais n'a pas pu cacher son bonheur. D'être arrivé là où il le voulait depuis des semaines déjà. "Nous avons travaillé dur pour arriver à ce moment mais nous y sommes parvenus", a déclaré le droitier de 33 ans à propos de son transfert avant d'annoncer la couleur : "Je veux faire partie de ce grand club qui possède une histoire aussi impressionnante. Je veux écrire une nouvelle page d'histoire et gagner des titres."

A 33 ans, Robert Lewandowski ne débarque pas en Catalogne uniquement pour son cadre de vie. L'ancien buteur du Bayern Munich est toujours aussi ambitieux. Il veut planter de nouveaux buts mais surtout remplir encore son armoire à trophées. "J'ai toujours faim de succès, j'ai une mentalité de gagnant, a-t-il ajouté. C'est un nouveau défi pour moi et j'ai déjà pu voir que l'équipe avait un grand potentiel. Il y a beaucoup de qualités et je veux faire de mon mieux pour le club. Je suis prêt." Les Barcelonais aussi.

