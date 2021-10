Ronald Araujo s'est blessé à la jambe droite lors du match de qualifications à la Coupe du monde contre l'Argentine (perdu 3-0), a annoncé mardi le club catalan. "Les examensont confirmé une blessure aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Le défenseur uruguayen sera de retour à Barcelone pour réaliser le suivi de sa blessure", détaille le Barça dans un communiqué. Aucune estimation n'a été donnée sur la durée de son indisponibilité.

Le Barça, contraint cet été à un dégraissage massif de son effectif pour réduire sa masse salariale, en paie le prix sportivement, relégué à une décevante 9e place en Championnat et surtout bon dernier de son groupe en Ligue des champions. Les prochains jours s'annoncent cruciaux pour Ronald Koeman, avec la réception de Valence dimanche, du Dynamo Kiev mercredi en C1 et surtout du Real Madrid en Liga le lundi 24. L'entraîneur néerlandais devrait récupérer sous peu Sergio Agüero et Ousmane Dembélé, qui ont repris l'entraînement lundi.

