Tout ça pour ça. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Ronald Koeman restera sur le banc du Barça. Joan Laporta l'a lui-même affirmé samedi devant les médias à Madrid, à quelques heures du choc entre l'Atlético et le FC Barcelone. "Ronald Koeman continuera d'être l'entraîneur du Barça,quel que soit le résultat face à l'Atlético, a annoncé le président du club catalan. Nous comprenons qu'il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons, c'est un Barcelonais, une référence dans le monde barcelonais. Il continuera et mérite une marge de confiance."

C'est un retournement de situation inattendu, tant le sort du technicien néerlandais semblait définitivement scellé après la lourde défaite subie mercredi face au Benfica en Ligue des champions (3-0). Mais Laporta et Koeman ont eu un entretien qui a tout changé. "J'ai parlé avec lui, j'ai tiré mes conclusions, a expliqué le boss blaugrana. C'est une référence pour Barcelone, il a assumé un moment difficile au Barça. Il aurait pu avoir des moments de découragement mais il a retrouvé ses esprits et maintenant que les blessés vont se remettre, il mérite cette marge de confiance."

Liga Un nouveau prétendant pour succéder à Koeman : Ten Hag serait le favori de Laporta IL Y A 4 HEURES

"Une relation glaciale ? Ce n'est pas vrai"

Laporta a également tenu à tirer les choses au clair sur ses relations avec Koeman, alors que l'entraîneur barcelonais avait lui-même eu des mots assez durs envers sa direction ces derniers temps. "J'ai entendu parler d'une relation glaciale, ce n'est pas vrai, a insisté le président du Barça. C'est une relation bonne et sincère, c'est une bonne personne et je pense qu'il pense la même chose de moi. Nous essayons tous de faire en sorte que cela se produise pour le mieux".

Dans cette optique, Laporta a appelé les supporters du Barça à soutenir Koeman malgré la crise sportive traversée actuellement par le club catalan, seulement 7e au classement de la Liga et dernier de son groupe en Ligue des champions. "Nous pouvons tous comprendre les réactions car les résultats ne sont pas là, mais je demande aux fans d'avoir une marge de confiance avec l'entraîneur, a-t-il déclaré. Il le mérite. Et il faut faire confiance à cette équipe car lorsque les blessés se remettront, elle sera encore plus compétitive."

Griezmann est-il devenu un joueur comme un autre ?

Liga Atlético - Barça : Dix ans pour un grand basculement IL Y A 17 HEURES