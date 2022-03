Bonjour Victoria ! Avec Amaia Gorostiza à Eibar, vous faites partie des deux seules présidentes d’un club espagnol parmi les 42 équipes qui composent les deux premières divisions nationales. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Victoria Pavon : Au quotidien, je me sens vraiment comme une personne parmi d’autres. Bien sûr, nous sommes peu de femmes, c’est un fait. Mais dans les réunions de La Liga ou de la fédération espagnole de football, il y a toujours d’autres femmes présentes lors de ces évènements. Nous sommes arrivées dans un monde qui était très porté sur l’homme. En Espagne, l’immense majorité des propriétaires de club sont des hommes. Historiquement, l’homme a toujours eu plus de temps pour le divertissement parce que la femme avait en charge les tâches familiales et vivait le football à l’échelon secondaire. La réalité, même si le divertissement se vit plutôt en famille, c’est que seulement 15% de femmes assistent aux matchs depuis le stade de Leganés. Peut-être que nous vivons le football et que nous développons notre passion de manière différente. Très honnêtement, je pense que c'est une question de temps. Je vois les petites filles de plus en plus heureuses de jouer au football, ce n’était pas autant le cas avant. Concernant les présidentes, je pense que cela nécessite aussi du temps. Un jour, peut-être que la femme aura cette inquiétude de gérer la situation économique d’un club. C’est aussi une question d’envie.

Ad

Victoria Pavón Crédit: Eurosport

Liga On ne l'attendait pas aussi fort aussi vite : le Barça de Xavi, révolution express IL Y A 17 HEURES

Et les tâches familiales justement, est-ce que cela a été une barrière pour vous ?

V.P. : Non. En vérité, je dois mon rapport au football grâce à mes enfants. Durant ma jeunesse, je vivais le football avant tout comme un spectacle. J’appréciais la manière dont les gens vivaient cela avec passion, la façon dont ils le vivaient au quotidien. J’oubliais le football en lui-même : j’étais simplement spectatrice. Mais avec la pratique quotidienne de mes enfants, j’ai pris cette passion du sport. Notre présidence, c’est un projet familial où nous sommes arrivés comme actionnaires majoritaires (avec son mari Felipe Moreno, NDLR) dans un club en difficulté financière. Nous avons alors choisi lequel de nous deux devait être la face visible du tandem, et nous avons décidé que ce serait moi. Je l’ai accepté parce que c’était le plus judicieux sur plusieurs points. Leganés était ma ville de naissance, les habitants sont mes voisins depuis toujours… Je ressens que cela fait partie de ma vie.

Vous étiez déjà une supportrice invétérée du CD Leganés ?

V.P. : Honnêtement, je vivais juste à côté du stade ! C’est pour cela que l’ambiance autour des matchs, je l’ai vécue depuis toujours. En revanche, je n’allais pas à tous les matchs comme une fanatique, c’était seulement de temps en temps. J’aimais le club de ma ville, je voulais le voir en bonne forme et cela s’arrêtait là. Leganés est un petit monde et son club de football draine un intérêt certain pour ses habitants.

"Ce n'était pas normal de voir une femme dans le football"

Vous êtes issue du milieu immobilier. Sur quels fondements avez-vous misé pour assumer la charge de présidente d’un club de football ?

V.P. : Au départ, le plus important était de retrouver une dynamique positive. Le club était descendu en troisième division, les soucis financiers étaient durs à assumer… Populairement, ce n’était pas la meilleure période. Dès lors, nous avons souhaité rapprocher le club de sa ville et récupérer une masse sociale qui puisse nous permettre de retrouver de l’ambition. Le retour au football professionnel, c’est la condition sine qua none pour redynamiser le processus. Cela faisait cinq ans que Leganés évoluait en D3, il fallait changer cela pour permettre une identification plus forte pour les supporters. Aussi, la rentabilité du club était à retrouver. Nous sommes arrivés en pleine crise économique nationale, les entreprises n’étaient pas ouvertes au sponsoring, il était difficile d’avoir de la publicité, l’affluence au stade était faible. En clair, les revenus étaient quasi-nuls. Heureusement, la mairie subventionnait le club. Mais sinon, nous avons dû investir dans le capital chaque année pour obtenir un budget et faire tourner le club. Autrement, cela était impossible parce que les entrées d’argent étaient complexes.

Victoria Pavón Crédit: Getty Images

Quelles ont été les difficultés que vous avez pu connaître en tant que femme dans ce milieu globalement masculin ?

V.P. : Cela attirait l’attention. Ce n’était pas normal de voir une femme dans le football, et cela avait une répercussion importante au niveau médiatique. Tous les médias locaux voulaient m’interroger et comprendre pourquoi j’étais là. Mais heureusement, cela s’est normalisé. En fait, ce n’est plus devenu une nouvelle au fur et à mesure des années.

Dans un entretien donné à L’Equipe en 2017, vous expliquiez que certaines personnes vous voyaient au départ comme dans un "poste décoratif". Comment est-ce que cela se traduisait dans la vie de tous les jours ?

V.P. : Il y avait parfois des commentaires dans les médias qui expliquaient que ma venue était issue d’un projet familial et que j’étais là pour décorer. Mais ce sont des petits détails et à vrai dire, cela ne mérite pas tellement de se centrer là-dessus. Finalement, je me sentais respectée par mes homologues présidents et ils me considéraient comme n’importe quel autre président. Après, je savais aussi qu’en tant que femme, j’allais devoir faire plus pour démontrer que je n’étais pas comme un vase posé sur une table mais que j’exerçais ma fonction. Cela n’était pas un problème ou une barrière parce que je me sentais aimé par ma ville et les supporters. Les petites anecdotes, je n’y faisais pas attention. L’essentiel, c’était le travail. Quand j’accomplissais les objectifs, mon crédit est devenu de plus en plus important. Le fait que je sois une femme était complètement oublié.

À l’époque, votre fils Felipe avait souffert du regard des autres en signant à Leganés en tant que footballeur, puis il est revenu ensuite à la direction sportive du club. Comment va-t-il aujourd’hui ?

V.P. : Mon fils avait été bien reçu par ses coéquipiers, mais c’était plus avec le public qu’il y avait une forme de dénigrement. Il était perçu comme le fils de la présidente et cela a amené un peu d’électricité dans l’air, mais cela s’est apaisé par la suite. En 2014, il a démarré au sein de la direction sportive où Asier Garitano, l’entraîneur qui nous a fait monter en Liga, entraînait déjà. Avec Txema Indias, il a participé à la venue des joueurs comme Youssef En-Nesyri ou Martin Braithwaite, et il continue à effectuer ce travail aujourd’hui.

"La vision est en train de changer"

Le regard de vos homologues continue-t-il de changer cinq ans plus tard vis-à-vis des femmes ou c’est difficile de faire évoluer les mentalités à une échelle plus large ?

V.P. : Cela va dans le bon sens mais il continue toujours d’exister une inégalité, sinon nous ne serions pas en train de parler de cette problématique. Il reste encore du chemin à faire mais dans le milieu du football, je peux certifier que la vision est en train de changer. Aujourd’hui, nous pouvons parler d’une normalisation et cela devrait être le cas dans tous les milieux.

En tant que présidente, pensez-vous que votre statut vous protège de l’inégalité de traitement entre homme et femme dans le monde du travail ?

V.P. : L’inégalité est moins perçue dans les hautes sphères de la société, c’est une certitude. Plus le travail devient précaire et plus les discriminations peuvent apparaître entre hommes et femmes. Aujourd’hui, cela doit être moins le cas car il y a des lois pour l’égalité de salaire entre un homme et une femme. Dans mon cas, c’est un peu différent : je n’ai pas eu d’activité rémunérée sur les deux dernières années (rires) ! Je n’ai pas eu à traiter de la question de mon salaire. Mais effectivement, les postes à haute responsabilité sont probablement moins touchés par ce phénomène. De fait, il est normal de revendiquer par le biais médiatique le chemin restant à parcourir. Ce serait bien que les mots se transforment de plus en plus en actes.

Victoria Pavón Crédit: Getty Images

En France, aucune femme n’est nommée à la tête d’un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Nathalie Boy De La Tour a été présidente de la LFP en 2016, mais Vincent Labrune l’a remplacé en septembre 2020. Comment serait-il possible de faire changer cela selon vous ?

V.P. : Tout le problème ne se situe pas au même endroit, mais je pense au fait que les femmes se sont moins intéressées au football que l’homme et cela joue au moment de distribuer des postes à forte responsabilité. Comme la femme est mise au second plan, nous subissons ce décalage. Mais petit à petit, la femme vit de plus en plus ce divertissement. Si la femme décide de prendre en charge un club et qu’elle met toute sa volonté dans l’entreprenariat, je suis convaincu qu’elle réussira à y parvenir. Aujourd’hui, cela est plus lié à un facteur d’ambition qu’autre chose. La femme s’incorpore de plus en plus dans la direction sportive. Elle s’intéresse au sport car elle possède plus de temps. Pourquoi ? Parce que l’homme partage désormais les tâches quotidiennes à effectuer au sein du foyer. C’est pour cela aussi que nous voyons de plus en plus de femmes dans les stades. La société change, et les femmes voient aussi leur statut changer. C’est comme cela que je le vois et que je le vis. Et dans vingt ans, ce que nous voyons aujourd’hui sera encore bien différent.

Jusqu’à quand pensez-vous exercer cette fonction ?

V.P. : Nous menons ce projet depuis treize ans. Je ne vais pas dire que nous commençons à fléchir, mais nous cherchons toujours à garder la même volonté qu’au départ de notre arrivée au sein du club. Aujourd’hui, nous restons à l’écoute des personnes intéressées mais ces personnes devront avoir plus de force et d’ambition que nous en avons. À ce moment-là, nous pourrons réfléchir.

Liga L'antisèche : Retentissante renaissance HIER À 23:22