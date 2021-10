"Il s'est très bien intégré, il a une très bonne personnalité, il a de grosses qualités. Mais il doit progresser". En conférence de presse à la veille d'affronter l'Espanyol Barcelone ce dimanche (16h15), Carlo Ancelotti est revenu sur les débuts de son prodige français de 18 ans, Eduardo Camavinga. Et l'entraîneur du Real Madrid s'est montré exigeant : "Dans le positionnement, par exemple, il peut encore mieux faire. Mais c'est normal, il est très jeune. Il a de grandes qualités, redonne de l'énergie à l'équipe, et c'est une bonne chose".

Après avoir marqué un but et livré une passe décisive lors de ses deux premiers matches au Real, Camavinga n'a plus été décisif sur les quatre rencontres suivantes, bien qu'il ait été titulaire lors de la défaite surprise face au modeste Sheriff Tiraspol, mardi en Ligue des champions (2-1). "Le match contre le Sheriff Tiraspol a affecté notre fierté, c'est vrai. Dimanche, on va réagir", a promis Ancelotti.

"Je n'ai pas dormi"

"La défaite m'a affecté physiquement. Pas mentalement, non. Au contraire, elle m'a rendu plus fort. Mais physiquement, oui. Je n'ai pas dormi. Comme à chaque fois que l'on ne gagne pas, c'est pareil, je ne dors pas", a continué le tacticien italien en conférence de presse.

Par ailleurs, Ancelotti a confirmé que l'arrière gauche français Ferland Mendy sera de retour après la fenêtre internationale de la semaine prochaine. "Il va plutôt bien, il a commencé à s'entraîner avec l'équipe, mais on ne lui a pas trop monté la charge de travail car on voudrait profiter de la fenêtre internationale pour le mettre dans des dispositions optimales pour jouer. Ainsi, il sera apte à jouer dès le premier match après la pause internationale. Idem pour Carvajal et Marcelo", a terminé Carlo Ancelotti.

