Carlo Ancelotti ne tarit pas d'éloges sur Karim Benzema. L'entraîneur italien, qui a pris la succession de Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid cet été, est déjà sous le charme de son buteur français. Auteur d'un doublé lors de la victoire de la Maison Blanche face à Alavés en ouverture de la saison de Liga (4-1), Karim Benzema a montré à son nouveau tacticien qu'il était prêt à enchaîner une nouvelle saison de haute volée pour aider son club à récupérer le titre de champion d'Espagne.

"Un joueur bien plus complet qu'il y a cinq ans"

Football Messi fait rugir le Parc, Medvedev et Benzema en feu, OM : l'actu sur un plateau IL Y A UNE HEURE

Car l'avant-centre international français a débuté la saison 2021-2022 comme il a fini la précédente : en étant l'homme fort des Merengues, avec deux buts à la clé. Il a d'abord envoyé d'une reprise de volée une géniale talonnade d'Eden Hazard au fond des filets (48e) pour ouvrir le score avant de conclure en deux temps un déboulé de Fede Valverde (62e) afin de mettre la tête sous l'eau aux défenseurs d'Alavés. "Benzema signifie la finalisation, la capacité de lire très bien les différentes situations du match, aider en défense... Parler seulement d'attaquant me paraît réducteur", a encensé Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match.

Pour l'entraîneur italien, passé sur le banc du Real Madrid entre 2013 et 2015, Benzema a beaucoup changé. En mieux : "comparé avec le Karim que j'ai connu il y a cinq ans, c'est un joueur bien plus complet, avec beaucoup plus de personnalité aussi" a continé Ancelotti, décidément conquis par son buteur de 33 ans. Prochain rendez-vous dimanche prochain, sur la pelouse de Levante.

Karim Benzema et David Alaba Crédit: Getty Images

Ligue 1 Paquetà-Guimaraes : l'OL s'appuie sur sa doublette "do Brasil" IL Y A 9 HEURES