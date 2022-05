La Ligue des champions se rapproche pour l’Atlético de Madrid. Après le large succès du Betis Séville mardi soir, sur la pelouse de Valence (3-0), les joueurs de Diego Simeone devaient s’imposer sur la pelouse d’Elche, ce mercredi, pour reprendre six longueurs d’avance sur leur plus proche concurrent. Mission accomplie, grâce aux buts de Matheus Cunha (28e) et Rodrigo de Paul (61e). A deux journées de la fin du championnat, les Madrilènes prennent même possession de la troisième place, grâce au nul du FC Séville contre Majorque (0-0).

Sans jamais emballer le jeu, et en laissant même souvent la possession à leurs adversaires, les Colchoneros n’ont pourtant pas vraiment subi. Ils se sont montrés efficaces sur les occasions qu’ils ont obtenues, dès la première période. Sur un très bon mouvement offensif initié par Antoine Griezmann, Renan Lodi a centré rapidement pour Matheus Cunha, auteur d’un but en taclant le ballon devant Badia, le portier d’Elche. Sa sixième réalisation en Liga cette saison.

Griezmann encore impliqué

La deuxième mi-temps a entériné la stratégie des Rojiblancos, qui ont laissé le contrôle du jeu à Elche. Les coéquipiers de Javier Pastore, entré en jeu à 20 minutes du terme, ont fait preuve de volonté mais ont trop souvent manqué de précision face à une défense bien en place. Koke et ses coéquipiers ont fini par piquer une nouvelle fois, grâce à un magnifique une-deux entre Antoine Griezmann et Rodrigo de Paul, laissant ce dernier dans les meilleures dispositions pour faire le break (62e).

Jamais vraiment bousculés, les Colchoneros auraient même pu creuser davantage l’écart, mais Angel Correa, servi sur un plateau par Luis Suarez, échouait sur le barre (89e) alors que le but de ce dernier était refusé pour hors-jeu (90+1e). Qu’importe : l’équipe de Diego Simeone est désormais toute proche de valider sa place dans le top 4. Cela pourrait être le cas dès la prochaine journée, à l’issue d’un gros duel face au FC Séville.

