"Que Mbappé profite, car le Real Madrid est le plus grand club au monde" . Lors de sa conférence de presse en marge de la rencontre opposant le Real à l’Espanyol Barcelone qui se déroulera ce dimanche à 16h15, Carlo Ancelotti en a profité pour revenir sur le cas de Kylian Mbappé.

Conscient de ce qui attend l'international français en cas de départ au Real Madrid dans le futur, l'Italien a passé un message clair : il n'y a pas plus grand que le Real et pour tout. Comprenez : le Real, c'est le Graal et Mbappé, resté au PSG cette saison, n'a encore rien vu.

Ce n'est qu'une question de temps

Une piqûre de rappel envoyée à Kylian Mbappé, donc, pour lui faire comprendre que cette potentielle arrivée au Real Madrid ne se fera pas sans une grande pression mise sur ses épaules. L'entraîneur du Real Madrid répondait ici à une question concernant les propos de Karim Benzema donnés samedi à L'Equipe.

KB9 avait indiqué que Mbappé jouerait un jour au Real Madrid et que ceci "n'était qu'une question de temps". Le Transalpin, de bonne humeur, a d'ailleurs ri avant de répondre à la question, posée au bout de deux minutes dans cette conférence de presse.

Quoi qu’il en soit sur ses intentions, Carlo Ancelotti a de nouveau ravivé la flamme sur le feuilleton qui dure depuis de longs mois entre la Maison Blanche et le champion du monde en titre, qui n'a toujours pas montré la moindre intention de prolonger son bail au PSG aux côtés de Neymar et Lionel Messi malgré la fin de son contrat en juin 2022.

